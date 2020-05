„Mamrez-See“ in Provinz Mazandaran

Noushahr (IRNA) - Der Mamrez-See liegt 5 km nördlich des Dorfes Chalandar in der Stadt Noushahr in der Provinz Mazandaran. Im Inneren des Sees sind interessanterweise Bäume in schrecklichen Formen ausgetrocknet. Die Länge des Sees beträgt ca. 700 Meter und seine Breite 300 Meter.