Obstbäume blühen in Damavand im Norden Irans

Teheran (IRNA) - Im Frühling wird die Natur wiedergeboren. Ein magischer Moment, in dem die Natur wieder mit Blumen und Farben geschmückt wird. Das Grün der Natur in Damavand im Norden des Iran verspricht ein reiches und großzügiges Jahr, in dem die landwirtschaftliche Produktion vielversprechend aussieht.