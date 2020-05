Mianshe- See; Das schöne Ergebnis eines Erdbebens

Sari (IRNA) - Der Mianshe- See in der Provinz Mazandaran ist eine der bekanntesten Attraktionen der Provinz im Nordiran. Es liegt 10 km vom Dorf Churat zwischen Sari und Kiashahr entfernt. Der See entstand 1939, nachdem Erdbeben und Erdrutsche den Weg der Quelle in der Nähe des Sees versperrten.