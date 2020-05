Historische Moschee von Agha Baba Khan in Shiraz

Shiraz (IRNA) - Die historische Agha Baba Khan-Moschee in Shiraz im Süden des Iran befindet sich in der Nähe des Vakil-Basars und der Jame-Moschee. Dieses historische Denkmal gehört zur Zeit von Karim Khan Zand. Diese Moschee wurde am 15. März 2001 als eines der Nationaldenkmäler des Iran registriert.