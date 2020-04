Girih-Kacheln: Eine Kunst, um „humanitäre Hilfe“ zu lösen

Shiraz (IRNA) - Girih-Kacheln (Dekoration von Knoten) ist eine dekorative islamische geometrische Kunstform, die zur Dekoration von Gebäuden im islamischen Kulturkreis verwendet wurde. Diese großartige Kunst wird immer noch in der Holzindustrie verwendet. Der iranische Künstler Hamid Rostampour ist einer der Meister dieser Kunst. Der noch interessantere Punkt in seiner Karriere ist, dass Rostampour seine Schüler aus Menschen mit Behinderungen (körperlich und geistig) und Autismus auswählt und sie mit kostenlosem Training in den Arbeitsmarkt einführt. Außerdem arbeiteten Männer und Frauen, die nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis keine Arbeit fanden, in seiner Werkstatt.