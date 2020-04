Urmia-See in bestem Zustand im letzten Jahrzehnt

Urmia (IRNA) – Der Urmia-See war in Gefahr, auszutrocknen, aber ist jetzt in seinem besten Zustand im letzten Jahrzehnt. Der Urmia-See in West-Aserbaidschan Das Wasservolumen dieses Sees wurde auf fast 5 Milliarden Kubikmeter geschätzt, was einer Zunahme von 650 Millionen Kubikmetern gegenüber dem Vorjahr entspricht.