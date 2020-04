Eram-Garten in den Corona-Zeiten

Shiraz (IRNA) - Der Botanische Garten von Eram Shiraz im südlichen Iran wurde ebenso wie andere touristische und historische Orte in der Stadt wegen der gefährlichen Coronavirus-Epidemie geschlossen. Dieser schöne Garten wurde am 27. Juni 2011 während der 35. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.