Beerdigung vom iranischen Gewichtheber Siamand Rahman

Urmia (IRNA) – Tausende Iraner haben am Montag an der Bererdigung vom behinderten Gewichtheber Siamand Rahmen in seiner Heimatstadt Oshnavieh, der Provinz West-Aserbaidjan, teilgenommen. Der Gewichtheber Siamand Rahmen, ein Gigant mit zwei paralympischen Goldmedaillen, starb heute Abend im Alter von nur 31 Jahren an einem Herzinfarkt.