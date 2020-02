Ayatollah Khamenei empfängt Iraner aus Provinz Ost-Aserbaidjan

Teheran (IRNA) – Anlässlich des Jahrestag des historischen Volksaufstands in Täbriz, der am 18. Februar 1978 stattfand, trafen sich die Einwohner der Provinz Ost-Aserbaidjan am Montag, dem 18. Februar, mit dem obersten Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Ali Khamenei.