Frauentag im Iran gefeiert

Teheran (IRNA) - Anlässlich des Geburtstages von Hazrat Zahra (a.s.) und des Frauentages fand eine Zeremonie in Anwesenheit des Präsidenten, Hassan Rohani, und der Vizepräsidenten für Frauenangelegenheiten, Massoume Ebtekar, am Samstag in Teheran statt.