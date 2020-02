41. Jahrestag der Islamischen Revolution: Beeindruckende Parade der iranischen Streitkräfte

Teheran (IRNA) - Anlässlich des Beginns des Fajr-Jahrzehnts und des Jahrestages des historischen Einzugs von Imam Khomeini in Teheran im Jahr 1979 veranstalten die Streitkräfte eine Bikerparade mit Start auf dem Flughafen von Mehrabad. Der Tag der Rückkehr von Imam Khomeini aus dem Exil in den Iran (1. Februar 1979) nach 12 Jahren wird als den Beginn der zehn Tage der Zeremonien gefeiert, die mit dem Sieg der islamischen Revolution am 11. Februar endet.