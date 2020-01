Mirza Rasul-Badehaus in Provinz West-Aserbaidjan

Mahabad (IRNA) – Das Anthropologisches Museum von Mirza Rasul (Mirza Rasul-Badehaus) in der Stadt Mahabad als das meistbesuchte Museum in der Provinz West-Aserbaidschan stammt aus der Safaviden-Dynastie. Aufgrund des besonderen Stils der Architektur, Innen- und Außendekoration hat es eine große historische Bedeutung in der Region und wurde schon immer von Touristen begrüßt.