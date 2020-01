Training der Teams für das Pahlavani-Wrestling-Turnier in Stadt Bojnurd

Bojnurd (IRNA) – Die Teams aus Uganda, Korea, Tadschikistan und der Ukraine veranstalteten am frühen Freitag ein Training, am Pahlavani-Wrestling-Turnier in der Stadt Bojnurd teilzunehmen. 100 ausländische Athleten werden an der 3. Pahlavani-Wrestling-Weltmeisterschaft teilnehmen, die in der Stadt Bojnurd in der Provinz Nord-Khorasan stattfinden wird.