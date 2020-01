Stadt Kerman trauert um General Soleimani

Kerman (IRNA) – Am Dienstag versammelte sich die Iraner in der Stadt Kerman im Süden des Iran, um den Generalmärtyrer Ghasem Soleimani, zu ehren. Das US-Militär führte eine Terroroperation am frühen Freitag nahe dem internationalen Flughafen von Bagdad durch und ermordete Generalmajor Soleimani sowie seine Gefährten, darunter Abu Mahdi al-Muhandis, der stellvertretende Befehlshaber der irakischen Einheiten für Volksmobilmachung (Haschd-al-Schaabi).