Trauermarsch für General Soleimani in Ahvaz

Ahvaz (IRNA) - In der iranischen Stadt Ahvaz, im Süden Irans, beteiligten sich zahlreiche Menschen an einer Trauerkundgebung in Gedenken an den General Soleimani. Den Körpern von Generalmajor Qasem Soleimani, sowie seiner Weggefährten sind heute Morgen auf dem internationalen Flughafen von Ahwaz, Hauptstadt der südwestiranischen Provinz Khuzestan, eingetroffen. Den Märtyrertod von General Qasem Soleimani durch die USA hat Iraner empört. Zudem versammeln sich in allen Städten des Landes die Menschen, um terroristische Maßnahmen der Trumps Regierung zu verurteilen. Sie fordern Rache für die Toten und riefen „Tod für Amerika“ und „Tod für Israel“.