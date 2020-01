Pahlavani-Sport in Gedenken an General Soleimani

Bojnourd (IRNA) - Die traditionelle Sportart im Zurkhaneh (Varzesh-e Pahlavani) gilt als eine der ältesten Sportarten in der alten iranischen Kultur. Am Samstag versammelten sich die Sportler in Zurkhane (Haus der Kraft), um General Soleimani, der auf Befehl von US-Präsident Trump in Bagdad getötet wurde, zu ehren.