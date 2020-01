Antiamerikanische Parolen im ganzen Iran

Nachdem der Mord an IRGC-General Qasem Soleimani von US-Streitkräften nahmen zehntausende Iraner am Freitag nach dem Freitagsgebet an Kundgebungen in Teheran und anderen verschiedenen Stätdten des Iran teil, um diese terroristische und abscheuliche Tötung zu verurteilen. Bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen von Bagdad ist der höchstrangige iranische Generalmajor in Bagdad als Märtyrer getötet worden. Das amerikanische Militär habe die Operation auf direkte Anweisung von US-Präsident Donald Trump ausgeführt, erklärte das Pentagon.