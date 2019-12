Zeremonie des „epischen Tages 9. Dey“ im Iran

Am 30. Dezember 2009 fand in verschiedenen Städten im Iran eine pro-Regierungs-Demonstration statt, um gegen die Demonstrationen am 27. Dezember 2009 gegen die Regierung nach der Präsidentschaftswahl 2009 zu protestieren. Millionen von Menschen gingen auf die Straßen von Teheran und anderen großen Städten des Landes am 30. Dezember und verurteilen diejenigen, die in Unruhen von fremden Mächten nach den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2009 angestiftet beteiligt waren.