Esfahan Steel Company

Teheran (IRNA) - Dieses Unternehmen wurde Ende der 1960er Jahre in der Nähe der Städte Fooladshahr und Zarrinshahr in der Provinz Esfahan eröffnet. Es ist Irans drittgrößter Stahlproduzent und wird direkt vom Ministerium für Industrie und Bergbau kontrolliert. Dieses Unternhmen produziert jährlich 10,3 Millionen Tonnen Stahl, das in über 23 eurpäische, asiatische und afrikanische Länder exportiert wird.