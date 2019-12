Siebenfarbige Fliese von Stadt Shiraz

Shiraz (IRNA) - Siebenfarbige Fliesen sind eines der beliebtesten Kunsthandwerke in der Stadt Shiraz im Südosten des Iran. Siebenfarbige Fliesen wurden verwendet, um Persepolis, die Hauptstadt des achämenidischen Reiches, zu schmücken. Sie werden auf einen weißen Hintergrund von 15x15 und 20x20 gemalt und anschließend in den heißen Ofen gegeben. Aufgrund ihrer hohen Qualität gelten diese Fliesen als einer der wichtigsten Exporte von Shiraz in andere Provinzen und auch in die Länder des Persischen Golfs.