Kloster von Saint Stepanos in Provinz Ost-Aserbaidjan

Tabriz (IRNA) - Das im 9. Jahrhundert erbaute Kloster von Saint Stepanos ist die zweitwichtigste armenische Kirche im Iran. Es befindet sich 15 km südwestlich der iranischen Stadt Julfa in der Provinz Ost-Aserbaidjan in der Nähe des Dorfes von Dareh Sham und wurde 1962 in die Liste der Nationaldenkmäler des Iran eingetragen.