Rouhais Reise nach Japan

Tokio (IRNA) - Iranischer Präsident Hassan Rouhani traf am Freitag auf offizielle Einladung des japanischen Premierministers Shinzo Abe in Tokio ein, um Gespräche mit hochrangigen Vertretern Japans zu führen. Die Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen, die Beseitigung der Hindernisse für die Umsetzung des JCPOA, die Erfüllung aller relevanten Verpflichtungen zum iranischen Nuklearabkommen 2015, die Wahrung der Seesicherheit in der Region, der Einsatz japanischer Truppen im Nahen Osten und die Stärkung der gegenseitigen Handelsbeziehungen gehören zu den Themen, die bei diesem Besuch untersuchen worden sind.