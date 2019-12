Arg-e Rayen im Herzen der Wüste Irans

Kerman (IRNA) – Der Rayen-Zitadelle oder Arg-e Rayen (ähnlich wie die Arg-e Bam) befindet sich in der Stadt Rayen, der Provinz Kerman, und ist eine der interessantesten historischen Stätten im Herzen der Wüste im Iran. Die über 22.000 Quadratmeter große Rayen-Zitadelle ist das zweitgrößte Adobe-Gebäude der Welt und beherbergt jedes Jahr Tausende von Touristen aus dem In- und Ausland. Sie wurde am 21. März 1966 als eines der Nationaldenkmäler des Iran registriert