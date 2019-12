Haus von Minaee, ein bemerkenswertes kulturelles Erbe in Teheran

Teheran (IRNA) - Das Museum und Haus von Minaee ist ein kulturelles Erbe in Teheran. Einmal gehörte es zu Eigentum von der Ehefrau von Kamran Mirza, Sohn von Nasser al-Din Shah. Nach dem Tod von Kamran Mirza wurde dieses Haus an Abdul Hossein Mirza Farmanfarma, Enkel eines der Qajarid-Prinzen und damaliger iranischer Premierminister, verkauft. Dieses Haus ist heutzutage eine der historischen Touristenattraktionen in Teheran.