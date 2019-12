Herbst in Hyrkanischen Wäldern Irans

Gilan (IRNA) - Jetzt im Herbst leuchten die Blätter der bäume in verschiedenen Farben, und sie fallen zu Boden. Die Fotos zeigen die Herbsstimmung in den hyrkanischen Wäldern mit einer Fläche von 55.000 Quadratkilometernim im Norden des Iran. Ein Teil des iranischen Hyrkanischen Waldes wurde 2019 in das Weltnaturerbe der UNESCO aufgenommen.