Beranje-Gefängnis in Provinz West-Aserbaidjan

Mahabad (IRNA) - Das Beranje-Gefängnis befindet sich 2 km nördlich von Stadt Takab im gleichnamigen Dorf an der Seite eines Berges, der als Tavile Soleiman (Soleiman-Stall) bekannt ist. Am Grund dieser großen natürlichen Struktur befindet sich ein See voller kaltem Wasser und Kohlendioxid. Aufgrund seiner Tiefe ist es unmöglich, den Wasserspiegel vom Krater aus zu erreichen.