Älteste Kirche Teherans

Teheran (IRNA) - Die St. Thaddäus und Bartholomäus-Kirche ist die erste Kirche von iranischen Armeniern in Teheran, die Ende des 12. Jahrhunderts erbaut wurde. Es befindet sich in der Molavi-Straße in der Nähe des Großen Basars von Teheran. Die Kirche wurde von einem Dutzend armenischer Familien, die bekannte Handwerker war, erbaut, die auf Befehl des Kadscharen-Königs Fath Ali Shah aus Isfahan nach Teheran gebracht worden waren.