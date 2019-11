Großversammlung der Basidschis

Sanandadsch (IRNA) – Am 26. November 1979 wurde durch einen Erlass von Gründer der Islamischen Revolution Ayatollah Chomeini Basidsch-e Mostaz'afin (Mobilisierte der Unterdrückten/Basidschi) ins Leben gerufen. Es ist organisatorisch eine Abteilung der Iranischen Revolutionsgarde. Am Dienstag versammelten sich in verschiedenen iranischen Städten die Mitglieder dieser Organisation.