Shahzade-Garten; Ein Schatz im Herzen der Wüste

Kerman (IRNA) - Es ist auf einem Hügel zu Füssen der Berge angelegt, ein paar Kilometer außerhalb Mahan in der Provinz Kerman. Es wurde Ende des XIX. Jahrhundert zur Zeit von Kadscharen errichtet. Shahzade-Garten ist einer der größten Gärten im Iran und zieht jedes Jahr im Sommer und Herbst zahlreiche Touristengruppen an. Im Jahr 2011 wurde der Garten von Shahzadeh in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.