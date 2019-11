Die Abschlusszeremonie des Musikfestivals "Prophet of Kindness" wurde am Freitagabend im Ghasr-Museumsgarten in der iranischen Hauptstadt abgehalten. Die Musiker aus den iranischen Provinzen Kurdistan, Sistan und Baluchistan, Lorestan, Khorasan, Bushehr, Gilan und Golestan spielten auf diesem Festival Volksmusik.