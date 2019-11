Skigebiet Tochal

Teheran (IRNA) - Es ist absolut rätselhaft, dass der Iran, in dem sich die heißesten Orte der Welt in seinen Wüsten befinden, fast ein Dutzend fantastischer Skigebiete hat. Tochal befindet sich in der Provinz Teheran. Zum Skifahren und Snowboarden stehen 6 km Pisten zur Verfügung. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 1.910 bis 3.850 m.