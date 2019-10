Im Herzen der Wüste

Isfahan (IRNA) - Unter den vielen bekannten Wüsten im Iran haben die Wüsten von Mesr und Farahzad in Khor und Biabanak einen guten Ruf. Die Region Khur und Biabanak liegt in der Provinz Isfahan und enthüllt das wunderschöne Gesicht der Wüste. Die einzigartigen Schönheiten der Wüste sind beispielhaft. Der nächtliche Sternenhimmel der Wüste hat eine unvergleichliche Schönheit in dieser Region, die nirgendwo anders zu finden ist. Barfuß auf den Sanddünen der Wüste zu gehen, bleibt für jeden Besucher unvergesslich in Erinnerung.