Luftbilder von Kerbela am Vorabend zum Arbaeen

Kerbala (IRNA) - Mit gebrochenen Herzen und traurigen Seelen sind die Muslimen aus der ganzen Welt in die heilige Stadt Kerbela gereist. Der 20. Safar 1439 im arabischen Mondkalender ist der 40. Tag nach dem Märtyrertod von Imam Hossein (a.s.) am Aschura-Tag in der Schlacht von Kerbela.