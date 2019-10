Teheran (IRNA) - Das erste Mal in rund vier Jahrzehnten dürfen iranische Frauen in ein Fußball-Stadion. 3500 Tickets für das WM-Quali-Spiel zwischen Iran und Kambodscha wurde verkauft. Iran gewinnt in der WM-Qualifikation 14:0 gegen Kambodscha.3500 Iranerinnen in Fußball-Stadion.