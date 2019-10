Historisches Schloss „Narin“

Meybod (IRNA) - Der aus Lehm erbaute Schloss befindet sich in der Stadt Meybod in der zentraliranischen Provinz Yazd und stammen aus der Dynastien der Sassaniden. Strukturen wie diese bildeten die Hochburg der Regierung in einigen der vorislamischen Städte des Zentralirans. Das Schloss lag auf der Seidenstraße und wurde von Soldaten genutzt, die eine bewaffnete Eskorte für vorbeifahrende Karawanen zur Verfügung stellten.