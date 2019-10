Schach-Meisterschaft für Frauen im Iran

Die Schach-Meisterschaft für Frauen des Landes fand in 9 Runden in Anwesenheit von 78 Schachspielerinnen aus 19 Provinzen Irans in der Stadt Gorgan, der Provinz Golestan, statt. Die Schachspielerin Sahar Masoumi belegte mit 7 Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden den Meistertitel.