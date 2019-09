Kaffee aus Yazd

Yazd (IRNA) - Als „Yazdischer Kaffee“ wird eine bestimmte Zubereitungsart bezeichnet. Es handelt sich also um eine Art, wie der Kaffee zubereitet wird. In Yazd, Zentral Irans, wird eine Art Kaffee mit Kardamom, Rosenwasser und Kandiszucker zubereitet, die wirklich lecker ist. Es wurde in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes des Iran aufgenommen.