Historische Festung von Sar Yazd im Zentraliran

Es befindet sich im Dorf Sar Yazd in der iranischen zentralen Provinz Yazd. Die Festung wurde in der Zeit der Sassaniden zwischen dem 3. und 7. Jahrhundert n. Chr. erbaut und besteht aus Lehm. Die Bewohner lagerten damals in diesem Schloss Lebensmittel und Getreide ein. Im Falle eines Angriffs auf das Dorf versteckten sie Geld und Schmuck in dieser Festung.