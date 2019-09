Alte Moschee in Zarch

Die Amiralmomenin-Moschee befindet sich in der Stadt Zarch, 10 km weit von Yazd entfernt. Der Stil des Kuppelbaus und der Terrasse zeigt, dass es aus der afscharischen und zandischen Zeit stammt. Das verwendete Material in der Moschee ist Lehm, indem Ziegel am Boden und der innere Teil des Badezimmers im östlichen Dach verwendet werden. Es wurde von Haj Molla Ali Kamal gebaut.