Internationales U-18-Tennisturnier in Teheran

Das internationale U-18-Tennisturnier begann am 28. August und endete am frühen Samstag in der iranischen Hauptstadt Teheran. An diesen internationalen Wettbewerben nahmen 32 Tennisspieler und Tennisspielerinnen aus dem Iran, der Türkei, Österreich, Mali, Malaysia, Indien, Kasachstan und Russland teil.