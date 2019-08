4-Sterne-Hotel „Kapari“ auf der Burg Gandj

Iran (Kerman)- Das Vier-Sterne-Hotel „Kapari“ wurde vor drei Jahren in einer der südlichsten Städte der Provinz Kerman, Qaleh-Gandj im südlichen Iran, eröffnet. Kapar ist der Name einer Art Schatten- und Raststätte, die im südlichen Iran weit verbreitet ist, auch in den heißen Gegenden der westlichen Provinz Hormozgan. In der Vergangenheit war Kapar ein Symbol für Armut und ein armes Leben, aber dieses Hotel hat das in ein Symbol des Wohlstands und der Leichtigkeit verwandelt.