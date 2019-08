Offizielle Einweihung der IRNA-Website in chinesischer Sprache

Am 26. August wurde die IRNA-Website in chinesischer Sprache in Anwesenheit einer Reihe von Beamten der beiden Länder offiziell eingeweiht. Islamische republikanische Nachrichtenseiten sind in 9 Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Urdu, Chinesisch, Französisch, Arabisch und Türkisch.