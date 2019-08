Die Zitadelle von Bam (Arg-e Bam) ist eines der bekanntesten Adobe-Gebäude der Welt und wurde 2003 von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestuft. Sie befindet sich in der Stadt Bam, der Provinz Kerman, im Südosten des Iran und zieht jählich viele in- und ausländischen Touristen an. Sie wurde bei einem Erdbeben im Jahr 2003 praktisch zu Staub zersetzt aber wurde in den letzten Jahren wieder aufgebaut.