Iranischer Raketenangriff legt Kraftwerk in Haifa lahm – Weite Teile Israels von Stromausfall betroffen

Wie der Nachrichtensender Al Jazeera meldet, erfolgte der Angriff als direkte Reaktion auf die jüngsten militärischen Operationen Israels gegen Ziele im Iran. Die Raketen seien vor wenigen Minuten eingeschlagen und hätten das Kraftwerk in Haifa erheblich beschädigt.

Israelische Medien berichteten kurz nach dem Einschlag von einem weitreichenden Stromausfall in zentralen Regionen Israels. Auch in sozialen Netzwerken kursieren Videos, die die Dunkelheit in weiten Teilen Haifas und benachbarter Städte zeigen sollen.

Der Angriff markiert eine weitere Eskalation in der angespannten Lage zwischen dem Iran und Israel. Eine offizielle Stellungnahme der israelischen Regierung zu den Berichten liegt bislang nicht vor.