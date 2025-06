Iran verurteilt israelischen Angriff als eklatanten Bruch des Völkerrechts – Dutzende Zivilisten getötet

Besonders tragisch sei der israelische Angriff auf ein Wohngebäude gewesen, bei dem 60 unschuldige Zivilisten ums Leben kamen – darunter 29 Kinder. In mehreren Posts auf der Plattform X benannte Baghaei namentlich einige der Opfer, darunter die Sportler Amir-Ali (Taekwondo), Mahdi Pouladvand (Reitsport), Niloufar Ghalehvand (Pilates-Trainerin) und Parsa Mansour (Padelspieler), die alle bei den Luftangriffen auf ihre Wohnhäuser getötet wurden. „Merkt euch diese Namen“, schrieb Baghaei und erklärte weiter: „Wer diese Kriegsverbrechen unterstützt, macht sich mitschuldig.“

Die Angriffe ereigneten sich in der Nacht auf Freitag, den 23. Khordad (13. Juni), als Israel mehrere Städte im Iran, darunter die Hauptstadt Teheran, mit Raketen und Drohnen attackierte. Die Angriffe forderten laut iranischen Angaben das Leben zahlreicher hochrangiger Militärs, Wissenschaftler und Zivilisten.

In einer landesweit ausgestrahlten Fernsehansprache verurteilte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei die Angriffe scharf und kündigte eine „kraftvolle Vergeltung“ an. „Die Streitkräfte der Islamischen Republik werden das niederträchtige zionistische Regime erbarmungslos in die Knie zwingen“, sagte er. In seltener Einigkeit forderten auch politische Fraktionen im Iran eine entschlossene Reaktion auf das, was Khamenei als „bösartige und terroristische Identität“ Israels bezeichnete.

Als direkte Antwort auf die Angriffe führte Iran die Militäraktion Versprechen der Wahrheit 3 durch, bei der nach offiziellen Angaben Dutzende ballistische Raketen auf strategische Ziele in den besetzten palästinensischen Gebieten abgefeuert wurden. Der Iranische Revolutionsgarde zufolge trafen die Geschosse ihre Ziele „wirksam“, trotz israelischer Versuche, sie abzufangen.

Internationale Beobachter warnen unterdessen vor einer dramatischen Eskalation im Nahen Osten, während die internationale Gemeinschaft mit zunehmendem Druck konfrontiert ist, auf die anhaltende Gewalt zu reagieren.