Millionenversammlung zum Ghadir-Fest in Teheran: Vom Fest zur Manifestation der Rache

Teheran (IRNA) – Was ursprünglich als ein zehn Kilometer langer Festzug zum Anlass des islamischen Hochfests Ghadir Khumm geplant war, verwandelte sich am Samstag, dem 24. Chordad (14. Juni 2025), in eine massive Demonstration nationaler Trauer, Wut und Entschlossenheit zur Vergeltung gegen die jüngsten israelischen Angriffe auf Iran.

Unter dem Motto „Iran – das Schwert Alis (a.)“ strömten Millionen Menschen aus allen Teilen der Hauptstadt auf die Straßen, insbesondere entlang der Routen vom Imam-Hussein-Platz und dem Azadi-Platz zum Enghelab-Platz. Die Veranstaltung wurde zu einem anti-zionistischen Gedenkmarsch, bei dem die Teilnehmer mit lautstarken Parolen ihre Solidarität mit den Gefallenen und ihren Zorn gegen das israelische Vorgehen bekundeten. Die diesjährige Ghadir-Zeremonie, die traditionell den Führungsanspruch Imam Alis (a.) feiert, stand ganz im Zeichen des Blutes, das in den frühen Morgenstunden des 23. Chordad vergossen wurde. Bei einem israelischen Luftschlag wurden mehrere hochrangige iranische Militärkommandeure und führende Wissenschaftler getötet, darunter General Hossein Salami, General Mohammad Bagheri, General Amir Ali Hajizadeh, General Gholam-Ali Rashid, General Davoud Shekhian sowie die Atomphysiker Mohammad-Mehdi Tehranchi, Fereydoun Abbasi, Seyed Amirhossein Faghihi, Abdolhamid Minouchehr, Mohammadreza Zolfaghari und Nader Matlabi-Zadeh. Der Verlust dieser herausragenden Persönlichkeiten hat die Bevölkerung in tiefe Trauer versetzt – doch zugleich den Willen zur Vergeltung entfacht. Die Veranstalter, darunter der Koordinationsrat für Islamische Werbung, kündigten an, dass die diesjährigen Ghadir-Feierlichkeiten in Teheran und im ganzen Land zum ausdrucksstärksten anti-zionistischen Aufruf der letzten Jahre geworden sind. Inmitten von Trauergesängen, symbolischen Trauerzügen und kämpferischen Ansprachen wurde deutlich: Die Bevölkerung fordert Gerechtigkeit, nationale Einheit und Rache, um das Blut der Gefallenen nicht unbeantwortet zu lassen. Die Wiederholung des Ghadir-Motivs, verbunden mit Parolen wie „Tod Israel“, verwandelte die Feier zu einer Manifestation kollektiver Stärke und Widerstandsbereitschaft. Die Veranstaltung wurde nicht nur als religiöses Gedenken, sondern auch als politisches Statement gegen das Vorgehen Israels und zur Unterstützung der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran wahrgenommen. Zahlreiche Stimmen betonten, dass der Feind eine harte Antwort erwarten müsse – wie auch in der Erklärung des Revolutionsoberhaupts betont wurde: „Die mächtige Hand der iranischen Streitkräfte wird den Feind nicht ungestraft lassen – mit Allahs Hilfe.“