Armeniens Außenminister verurteilt israelische Angriffe auf Iran – Teheran betont Recht auf Selbstverteidigung

Laut dem iranischen Außenministerium brachte Minister Mirsojan in dem Gespräch sein tiefes Mitgefühl mit der iranischen Bevölkerung und den Angehörigen der Opfer zum Ausdruck. Er verurteilte die Verletzung der iranischen Souveränität durch Israel deutlich und bezeichnete die Tötung zahlreicher iranischer Militärkommandeure, Wissenschaftler und Zivilisten als inakzeptabel.

Der armenische Chefdiplomat betonte, dass Armenien in dieser schwierigen Phase in voller Solidarität zu Iran stehe. Der Rückgriff auf militärische Mittel untergrabe diplomatische Prozesse und gefährde die Bemühungen um den Erhalt von Frieden und Stabilität in der Region und weltweit, so Mirsojan.

Außenminister Araghchi bezeichnete die israelischen Militärangriffe als eklatante Verletzung des Gewaltverbots gemäß der UN-Charta und als ernsthafte Bedrohung des Weltfriedens. Er rief die internationale Gemeinschaft auf, diese Angriffe unmissverständlich zu verurteilen.

Mit Blick auf die wachsende regionale Verurteilung israelischer Militäraktionen erklärte Araghchi: „Die Aggressionen des zionistischen Regimes, die parallel zum anhaltenden Völkermord in Gaza stattfinden, lassen keinen Zweifel mehr an der kriegstreiberischen und gesetzlosen Natur dieses Regimes.“