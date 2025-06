Araqchi: Die Islamische Republik Iran wird auf die Aggression des zionistischen Regimes entschieden reagieren

Nach der militärischen Aggression des israelischen Regimes gegen mehrere Punkte in unserem Land, darunter die Atomanlage Natanz, schickte Seyyed Abbas Araqchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, einen Brief an Rafael Grossi, den Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, in dem er eine ausdrückliche Verurteilung der Aggression des israelischen Regimes gegen die iranischen Atomanlagen forderte.

In diesem Brief betonte Araqchi die Entscheidung des Iran, besondere Maßnahmen zum Schutz nuklearer Ausrüstung und Materialien zu ergreifen, und erklärte, dass die Islamische Republik Iran auf diese Aggression entschieden reagieren werde.

Er forderte den Generaldirektor außerdem auf, unverzüglich eine Krisensitzung des Gouverneursrats einzuberufen, um die Situation zu klären.