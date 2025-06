Araqchi: Dieser aggressive Angriff kommt einer Kriegserklärung gegen die Islamische Republik Iran gleich

Teheran (IRNA) - In einem Brief an den Präsidenten des Sicherheitsrates und den Generalsekretär der Vereinten Nationen bezeichnete Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, diesen Akt der Aggression als eine Kriegserklärung gegen die Islamische Republik Iran und forderte den Sicherheitsrat auf, sich umgehend mit dieser Angelegenheit zu befassen.

Der Außenminister erklärte in diesem Brief, dass die Angriffe des zionistischen Regimes eine grobe Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität des Iran als unabhängiges Land und Mitglied der Vereinten Nationen und eine klare Aggression gegen den Iran darstellten. Abbas Araqchi forderte eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates und fügte hinzu: „Der Rat muss seiner Verantwortung gemäß der Charta nachkommen, diese Aggression aufs Schärfste verurteilen und sofortige und konkrete Maßnahmen ergreifen, um das israelische Regime zur Rechenschaft zu ziehen.“ Der Außenminister betonte zudem die Entschlossenheit des Iran, sich gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen zu verteidigen.