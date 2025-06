In den USA breiten sich Proteste gegen Trumps Einwanderungspolitik aus

Hunderte Menschen demonstrierten vor dem Gebäude der Einwanderungs- und Zollbehörde in New York City, um gegen das harte Vorgehen der Regierung von US-Präsident Donald Trump gegen Einwanderer zu protestieren.

Demonstranten versammelten sich mit Plakaten und Parolen vor der Einwanderungs- und Zollbehörde in New York und forderten die Verlegung der Behörde aus dem Staat.

Am Montag wurden in der Lobby des Trump Towers an der Fifth Avenue in Manhattan Dutzende Demonstranten festgenommen. Die Proteste waren die Folge öffentlicher Empörung über die eskalierenden Maßnahmen der Trump-Regierung gegen die Einwanderung.